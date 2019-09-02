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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 7517 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113737 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124544 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116007 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121715 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126236 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151425 просмотра

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Вопрос финансирования объединенных министерств еще не решен - Разумков

Вопрос финансирования объединенных министерств еще не решен - Разумков

Киев  •  УНН

 • 8858 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Вопрос о бюджетных назначениях для объединенных министерств еще не решен. Об этом сообщил сегодня на брифинге Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос о том, что делать с финансированием объединенных министерств, ведь каждое из них в отдельности имело свое бюджетное назначение, Разумков ответил: "Этот вопрос пока не решен".

По его словам, все вопросы, связанные с функционированием различных министерств будут решены. И никаких проблем в работе этих министерств никто не почувствует.

Напомним, проект Государственного бюджета на следующий год должен быть подан в Верховную Раду до 15 сентября.

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