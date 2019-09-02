Питання фінансування об’єднаних міністерств ще не вирішено – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Питання про бюджетні призначення для об’єднаних міністерств ще не вирішено. Про це повідомив сьогодні на брифінгу Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, про те, що робитимуть з фінансуванням об’єднаних міністерств, адже кожне з них окремо мало своє бюджетне призначення, Разумков відповів: "Це питання поки що не вирішено".
За його словами, всі питання пов'язані з функціонуванням різних міністерств будуть вирішені. І ніяких проблем в роботі цих міністерств ніхто не відчує.
Нагадаємо, проект Державного бюджету на наступний рік має бути поданий до Верховної Ради до 15 вересня.