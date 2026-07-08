Пытался устроиться топ-менеджером в интересах рф - в Украине задержан эксперт-энергетик
Киев • УНН
Правоохранители раскрыли агента российских спецслужб, который пытался получить должность топ-менеджера на монопольном энергопредприятии. Его завербовали в начале полномасштабного вторжения.
Правоохранительные органы Украины разоблачили и задержали агента российских спецслужб, который передавал им чувствительную информацию об энергетической безопасности Украины. Задержанный оказался экспертом в области энергетики и имеет опыт работы на профильных предприятиях, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, подозреваемый, действуя при содействии российских спецслужб, пытался получить должность топ-менеджера на предприятии, которое занимает монопольное положение в энергетическом секторе Украины. Это позволило бы влиять на ключевые решения в деятельности предприятия.
В случае назначения подозреваемого спецслужбы РФ могли бы получить доступ к информации об уязвимых местах, системе защиты и работе объектов критической инфраструктуры Украины
Также установлено, что фигуранта завербовали россияне в начале полномасштабного вторжения.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним
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