Писательница получила в Лейпциге премию за книгу "Она приехала из Мариуполя"

КИЕВ. 23 марта. УНН. Немецкая писательница украинского происхождения Наташа Водин получила премию Книжной выставки в Лейпциге за произведение "Она приехала из Мариуполя". Об этом на своем микроблоге в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.