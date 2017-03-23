Писательница получила в Лейпциге премию за книгу "Она приехала из Мариуполя"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Немецкая писательница украинского происхождения Наташа Водин получила премию Книжной выставки в Лейпциге за произведение "Она приехала из Мариуполя". Об этом на своем микроблоге в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Писательница Наташа Водин получила премию Книжной выставки в Лейпциге за произведение "Она приехала из Мариуполя" о своей матери-остарбайтере", - сообщил А.Мельник.