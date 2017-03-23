Письменниця отримала у Лейпцигу премію за книгу "Вона приїхала з Маріуполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Німецька письменниця українського походження Наташа Водін отримала премію Книжкової виставки у Лейпцигу за твір "Вона приїхала з Маріуполя". Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“Письменниця Наташа Водін отримала премію Книжкової виставки у Ляйпцигу за твір „Вона приїхала з Маріуполя“ про свою матір-остарбайтера”, — повідомив А.Мельник.