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Письменниця отримала у Лейпцигу премію за книгу "Вона приїхала з Маріуполя"

Київ • УНН

 • 11454 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Німецька письменниця українського походження Наташа Водін отримала премію Книжкової виставки у Лейпцигу за твір "Вона приїхала з Маріуполя". Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

“Письменниця Наташа Водін отримала премію Книжкової виставки у Ляйпцигу за твір „Вона приїхала з Маріуполя“ про свою матір-остарбайтера”, — повідомив А.Мельник.

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