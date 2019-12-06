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После трехлетнего перерыва в Киеве возобновит работу офис латвийского агентства инвестиций

После трехлетнего перерыва в Киеве возобновит работу офис латвийского агентства инвестиций

Киев  •  УНН

 • 8187 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. После трехлетнего перерыва в Киеве возобновит свою работу офис латвийского агентства инвестиций и развития. Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с министром экономики Латвийской Республики Ралфсом Немиро 6 декабря в Риге (Латвия), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Офис латвийского Агентства инвестиций и развития в Киеве будет способствовать ежедневному диалогу между украинским и литовским бизнесом и даст мощный импульс развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Возобновление работы офиса после трех лет перерыва - это четкий сигнал, что иностранные инвесторы видят положительные изменения в Украине. Будет больше инвестиций и более торговли с нашим другом и страной ЕС Латвией", - сказал Кулеба.

Указано, что офис возобновит свою работу уже в следующем году, после завершения технических процедур.

"Кулеба и Немиро также договорились реформировать работу Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству, сопредседателями которой они являются. В частности, стороны решили ввести механизм регулярного мониторинга выполнения согласованных сторонами решений для обеспечения их эффективного выполнения", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что следующую встречу комиссии планируют в мае 2020 года в Киеве. Приоритетными темами заседания предварительно определены диджитализация, сельское хозяйство, фармацевтика и логистика. Дмитрий Кулеба предложил провести на полях комиссии специальный бизнес-форум, что будет способствовать налаживанию контактов между украинскими и латвийскими предпринимателями, а Ралфс Немиро его поддержал.

"Бизнес контракты делают международные контакты, поэтому должны налаживать не только связи между правительствами, но и способствовать как можно более продуктивным контактам непосредственно между предпринимателями наших двух стран", - добавил Дмитрий Кулеба.

Также указано, что объем инвестиций Латвийской Республики в Украине составил 41,5 млн долл., а объем украинских инвестиций в экономику Латвии за этот же период составил 72,1 млн долл.

Напомним, Украина сделала рывок в рейтинге инвестиционной привлекательности чистой энергетики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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