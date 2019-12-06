Після трирічної перерви в Києві відновить роботу офіс латвійської агенції інвестицій

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після трьохрічної перерви у Києві відновить свою роботу офіс латвійської агенції інвестицій та розвитку. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністром економіки Латвійської Республіки Ралфсом Неміро 6 грудня у Ризі (Латвія), передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.