Після трирічної перерви в Києві відновить роботу офіс латвійської агенції інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Після трьохрічної перерви у Києві відновить свою роботу офіс латвійської агенції інвестицій та розвитку. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час зустрічі з міністром економіки Латвійської Республіки Ралфсом Неміро 6 грудня у Ризі (Латвія), передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Офіс латвійської Агенції інвестицій та розвитку у Києві сприятиме щоденному діалогу між українським і литовським бізнесом і дасть потужний імпульс розвитку двосторонньої інвестиційної співпраці. Відновлення роботи офісу після трьох років перерви — це чіткий сигнал, що іноземні інвестори бачать позитивні зміни в Україні. Буде більше інвестицій і більше торгівлі з нашим другом і країною ЄС Латвією”, — сказав Кулеба.
Вказано, що офіс відновить свою роботу вже наступного року, після завершення технічних процедур.
“Кулеба та Неміро також домовилися реформувати роботу Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва, співголовами якої вони є. Зокрема, сторони вирішили запровадити механізм регулярного моніторингу виконання погоджених сторонами рішень для забезпечення їх ефективного виконання”, — повідомили у пресслужбі.
Також зазначається, що наступну зустріч комісії планують у травні 2020 року у Києві. Пріоритетними темами засідання попередньо визначені діджиталізація, сільське господарство, фармацевтика та логістика. Дмитро Кулеба запропонував провести на полях комісії спеціальний бізнес-форум, що сприятиме налагодженню контактів між українськими та латвійськими підприємцями, а Ралфс Неміро його підтримав.
“Бізнес контракти роблять міжнародні контакти, тому повинні налагоджувати не лише зв’язки між урядами, а й сприяти якомога більш продуктивним контактам безпосередньо між підприємцями наших двох країн”, — додав Дмитро Кулеба.
Також вказано, що обсяг інвестицій Латвійської Республіки в Україну склав 41,5 млн дол., а обсяг українських інвестицій до економіки Латвії за цей самий період склав 72,1 млн дол.
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