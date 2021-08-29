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После семи лет борьбы за жизнь: умер Герой Украины - подполковник Александр Петракивский

После семи лет борьбы за жизнь: умер Герой Украины - подполковник Александр Петракивский

Киев  •  УНН

 • 21060 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня умер Герой Украины, участник АТО/ООС, подполковник Александр Петракивский. Об этом сообщил начальник alma mater военного - Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - Павел Ткачук.

Цитата:

"В этот скорбный день получил еще одно чрезвычайно трагическое известие... После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петракивский", - сообщил Ткачук в Facebook.

Детали

Как рассказал глава военного вуза, Петракивский завершил учебное заведение в 2009 году по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения.

"20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр Петракивский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место", - рассказал Ткачук.

За это указом Президента Украины от 4 декабря 2014 года № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой - званием "Герой Украины".

"Однако последствия сражения стали для Александра Петракивского ужасными... Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация. Длинные семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Но смерть забрала его от нас..." - отметил Ткачук.

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