Після семи років боротьби за життя: помер Герой України - підполковник Олександр Петраківський

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"У цей скорботний день отримав ще одну надзвичайно трагічну звістку... Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність випускник Національної академії сухопутних військ Герой України підполковник Олександр Петраківський", - повідомив Ткачук у Facebook.

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Як розповів очільник військового вишу, Петраківський завершив навчальний заклад 2009 року за спеціальність “Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів”, після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення.

"20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону “Айдар” до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. В ході бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце", - розповів Ткачук.

За це указом Президента України від 4 грудня 2014 року № 918/2014 офіцер був відзначений найвищою нагородою — званням “Герой України”.

"Однак наслідки того бою стали для Олександра Петраківського жахливими... Кома, десятки надскладних хірургічних операцій, тривала й коштовна реабілітація. Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас..." - зазначив Ткачук.