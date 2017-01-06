После распития коктейля "Тайм-аут" в России погибли четыре человека

ukru
12 марта, 19:49 • 79011 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 118610 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113230 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110689 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 137746 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113858 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120965 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140380 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144648 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

12 марта, 16:51 • 20263 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 43736 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 21068 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 33544 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 36541 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 79016 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 118612 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103449 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110748 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 137746 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137910 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146004 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150874 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149327 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152682 просмотра
Актуальное
После распития коктейля "Тайм-аут" в России погибли четыре человека

После распития коктейля "Тайм-аут" в России погибли четыре человека

Киев • УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Четыре человека умерли в Красноярске после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

"5 января 2016 около 23 часов (18 по Киеву) в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития найдены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут", который приобрели в павильоне", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Реализация продукции, не соответствующей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц").

Сейчас устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость, а также другие обстоятельства совершенного преступления.

Так, из-за отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 77 человек.

Напомним, в Иркутске 17 декабря произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, которые распространяли ядовитую жидкость.

Как сообщал УНН, 26 декабря, в России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов сроком до 30 дней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы