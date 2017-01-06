После распития коктейля "Тайм-аут" в России погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Четыре человека умерли в Красноярске после распития спиртных напитков, в том числе алкогольного коктейля, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.
"5 января 2016 около 23 часов (18 по Киеву) в следственные органы поступило сообщение, что на улице Гастелло краевого центра в одной из комнат общежития найдены тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут", который приобрели в павильоне", - рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Реализация продукции, не соответствующей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких лиц").
Сейчас устанавливается павильон, где была приобретена спиртосодержащая жидкость, а также другие обстоятельства совершенного преступления.
Так, из-за отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 77 человек.
Напомним, в Иркутске 17 декабря произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования они нашли подпольные цеха по производству продукта, задержали 12 человек, которые распространяли ядовитую жидкость.
Как сообщал УНН, 26 декабря, в России вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов сроком до 30 дней.