Після розпиття коктейлю "Тайм-аут" у Росії загинуло четверо осіб

Про таке повідомив представник Головного слідчого управління Слідчого комітету (СК) по регіону.

“5 січня 2016 року біля 23-ї години (18 за Києвом) в слідчі органи надійшло повідомлення, що на вулиці Гастелло крайового центру в одній з кімнат гуртожитку знайдено тіла чотирьох осіб: 32-річного чоловіка, його сестер 23 і 22 років, а також 38- жінки. Всі вони протягом робочого дня розпивали спиртні напої, в тому числі вживали алкогольний коктейль під назвою “Тайм-аут”, який придбали в павільйоні,” — розповіли в СК.

Наразі порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 238 КК РФ (“Реалізація продукції, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров’я споживачів, що призвело з необережності смерть кількох осіб”).

Зараз встановлюється павільйон, де була придбана спиртовмісна рідина, а також інші обставини вчиненого злочину.

Так, через отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську загинуло 77 осіб.

Нагадаємо, в Іркутську 17 грудня сталося масове отруєння настоянкою глоду, в складі якої виявили метиловий спирт. Слідчі порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.

Як повідомляв УНН, 26 грудня, у Росії вступила у силу заборона на продаж спиртовмісної нехарчової продукції з вмістом алкоголю понад 25 градусів строком до 30 днів.



