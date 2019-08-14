После отравления в церкви в Винницкой области в больнице до сих пор 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. После приема пищи на территории Крестовоздвиженского храма в Винницкой области в больнице с отравлением до сих пор находятся 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 14 августа в Ямпольской ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 3 ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского Храма в селе Должок Ямпольского района (всего находилось 70 человек)", - отметили в ведомстве.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, после свадьбы на Закарпатье с отравлением госпитализировали 29 человек.