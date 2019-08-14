Після отруєння у церкві на Вінниччині у лікарні досі 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Після вживання їжі на території Хрестовоздвиженського храму на Вінничині у лікарні з отруєнням досі перебувають 12 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 14 серпня в Ямпільській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 3 дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського Храму у селі Довжок Ямпільського району (всього перебувало 70 осіб)", - зазначили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням госпіталізували 29 людей.