После нормандского саммита Лавров сегодня встретится с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп примет во вторник, 10 декабря, в Белом доме главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Президент Дональд Трамп завтра (10 декабря – ред.) встретится с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений", - сказал представитель американской администрации высокого ранга.
Как уточнили в Белом доме, Трамп примет Лаврова 10 декабря в 14:30 (21:30 по киевскому времени). О продолжительности встречи не сообщается, однако очередное мероприятие у Трампа намечено через 2,5 часа после беседы с российским министром.
До этого Лавров встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон.
Напомним, в Париже 9 декабря состоялась Нормандская встреча глав Украины, Германии, Франции и России, на которой присутствовал также Лавров.