Після нормандського саміту Лавров сьогодні зустрінеться з Трампом

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийме у вівторок, 10 грудня, в Білому домі главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп сьогодні (10 грудня - ред.) зустрінеться з держсекретарем США Майклом Помпео і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити стан двосторонніх відносин", - сказав представник американської адміністрації високого рангу.

Як уточнили в Білому домі, Трамп прийме Лаврова 10 грудня о 14:30 (21:30 за київським часом). Про тривалість зустрічі не повідомляється, проте черговий захід у Трампа намічено через 2,5 години після бесіди з російським міністром.

До цього Лавров зустрічався з Трампом в Білому домі 10 травня 2017 року під час своєї попередньої поїздки до Вашингтона.

Нагадаємо, в Парижі 9 грудня відбулася Нормандська зустріч глав України, Німеччини, Франції та Росії, на якій був присутній також Лавров.

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