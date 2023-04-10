После 13-часовых допросов россиян: в Херсонскую область вернули 24 украинских ребенка

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"Посмотрите в эти счастливые глаза!!! Еще двадцать четыре ребенка с Херсонской области – наконец дома. (...) Это одна из самых сложных спасательных миссий. россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - написал Прокудин.

Как сообщил глава ОВА, сегодня он встретил детей в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить приятные подарки.

Напомним

Еще 31 депортированного рф украинского ребенка удалось вернуть в Украину.