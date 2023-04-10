Після 13-годинних допитів росіян: на Херсонщину повернули 24 українських дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ще 24 українських дітей з Херсонщини вдалося повернути додому. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Подивіться у ці щасливі очі!!! Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. (...) Це одна із найскладніших рятувальних місій. росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими", - написав Прокудін.
Як повідомив голова ОВА, сьогодні він зустрів дітей у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки.
Нагадаємо
Ще 31 депортовану рф українську дитину вдалося повернути в Україну.