Ушел из жизни многократный чемпион СССР по футболу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79549 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105234 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110132 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138683 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112371 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134117 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102563 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104919 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102216 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ушел из жизни многократный чемпион СССР по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. На 66-м году жизни скончался известный в прошлом игрок киевского “Динамо” и сборной СССР Владимир Лозинский, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

О причинах смерти Лозинского не сообщается.

В составе “Динамо” Лозинский выступал на протяжении 10-ти лет и принял участие в больших победах команды. На его счету — победы с “Динамо” в чемпионатах СССР (трижды) и в Кубках СССР (дважды).

Заметный след уроженец Киева оставил и в качестве тренера, который работал в этом ранге более 25 лет, возглавляя “Кремень”, “ЦСКА”, “Ворсклу”, а в последние годы — Национальную сборную Украины среди ветеранов.

Как писал УНН, в этом месяце ушел из жизни другой легендарный футболист “Динамо” и сборной СССР.

Украинские Национальные Новости

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