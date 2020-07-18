Ушел из жизни многократный чемпион СССР по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На 66-м году жизни скончался известный в прошлом игрок киевского “Динамо” и сборной СССР Владимир Лозинский, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
О причинах смерти Лозинского не сообщается.
В составе “Динамо” Лозинский выступал на протяжении 10-ти лет и принял участие в больших победах команды. На его счету — победы с “Динамо” в чемпионатах СССР (трижды) и в Кубках СССР (дважды).
Заметный след уроженец Киева оставил и в качестве тренера, который работал в этом ранге более 25 лет, возглавляя “Кремень”, “ЦСКА”, “Ворсклу”, а в последние годы — Национальную сборную Украины среди ветеранов.
Как писал УНН, в этом месяце ушел из жизни другой легендарный футболист “Динамо” и сборной СССР.