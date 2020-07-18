Пішов з життя багаторазовий чемпіон СРСР з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На 66-му році життя помер відомий у минулому гравець київського “Динамо” та збірної СРСР Володимир Лозинський, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Про причини смерті Лозинського не повідомляється.
У складі “Динамо” Лозинський виступав протягом 10-ти років і взяв участь у великих перемогах команди. На його рахунку — перемоги з “Динамо” в чемпіонатах СРСР (тричі) і в Кубках СРСР (двічі).
Помітний слід уродженець Києва залишив і в якості тренера, який працював у цьому ранзі понад 25 років, очолюючи “Кремінь”, “ЦСКА”, “Ворсклу”, а в останні роки — Національну збірну України серед ветеранів.
Як писав УНН, цього місяця пішов з життя інший легендарний футболіст “Динамо” та збірної СРСР.