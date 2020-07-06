Пішов з життя легендарний футболіст київського "Динамо"

У складі київської команди Трошкін провів 8 років (1969-1977) і золотими літерами вписав своє ім’я в історію клубу. На його рахунку перемоги з “Динамо” в чемпіонатах СРСР (чотири рази), у Кубку СРСР, у Кубку Кубків, у Суперкубку УЄФА. У складі збірної СРСР він став віце-чемпіоном Європи і бронзовим призером Олімпіади-1976.

“Від нас пішла неординарна людина, яка залишила яскравий слід в історії „Динамо“. Володимир Трошкін — це приклад справжнього „динамівця“, бійця на футбольному полі, гравця, який ніколи не здавався. Володимир Миколайович був важливою частиною легендарного „Динамо“ 70-х років, його самовідданість на футбольному полі допомагала динамівській команді здобувати видатні перемоги в історії українського і радянського футболу”, — заявив президент ФК “Динамо” (Київ) Ігор Суркіс.

Нагадаємо, минулого року помер інший ексфутболіст київського “Динамо” Віталій Хмельницький.