Ушел из жизни легендарный футболист киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На 73-м году жизни скончался выдающийся в прошлом игрок киевского “Динамо” и сборной СССР Владимир Николаевич Трошкин, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
В составе киевской команды Трошкин провел 8 лет (1969-1977) и золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба. На его счету победы с “Динамо” в чемпионатах СССР (четыре раза), в Кубке СССР, в Кубке Кубков, в Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады-1976.
“От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории „Динамо“. Владимир Трошкин — это пример настоящего „динамовца“, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался. Владимир Николаевич был важной частью легендарного „Динамо“ 70-х годов, его самоотверженность на футбольном поле помогала динамовской команде приобретать выдающиеся победы в истории украинского и советского футбола”, — заявил президент ФК “Динамо” (Киев) Игорь Суркис.
В прошлом году умер другой экс-футболист киевского “Динамо” Виталий Хмельницкий.