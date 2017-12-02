Пешеходный мост обрушился в Праге, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В замке Троя в Праге обрушился пешеходный мост через Влтаву, в результате чего пострадали четыре человека, передает УНН со ссылкой на Novinky.
Отмечается, что 60-летний мужчина находится в коме, 63-летняя женщина - в отделении интенсивной терапии, у обоих многочисленные травмы. Еще два человека в возрасте 43 и 34 года, получили травмы средней тяжести.
Спасатели в течение нескольких часов обследовали реку для поиска других пострадавших. Также для поисков был привлечен вертолет.
Мост был предназначен только для пешеходов и велосипедистов.
Как сообщал УНН, более 20 человек пострадали из-за обвала пола в ночном клубе Испании.