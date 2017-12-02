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Пішохідний міст обвалився у Празі, є постраждалі

Пішохідний міст обвалився у Празі, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У замку Троя в Празі обвалився пішохідний міст через Влтаву, внаслідок чого постраждали четверо людей, передає УНН з посиланням на Novinky.

Зазначається, що 60-річний чоловік перебуває у комі, 63-річна жінка - у відділенні інтенсивної терапії, в обох багаточисленні травми. Ще двоє людей, віком 43 і 34 роки, отримали травми середньої тяжкості.

Рятувальники протягом кількох годин обстежували річку для пошуку інших постраждалих. Також для пошуків був залучений вертоліт.

Міст був призначений лише для пішоходів і велосипедистів.

Як повідомляв УНН, понад 20 людей постраждали через обвал підлоги в нічному клубі Іспанії.

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