Пішохідний міст обвалився у Празі, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У замку Троя в Празі обвалився пішохідний міст через Влтаву, внаслідок чого постраждали четверо людей, передає УНН з посиланням на Novinky.
Зазначається, що 60-річний чоловік перебуває у комі, 63-річна жінка - у відділенні інтенсивної терапії, в обох багаточисленні травми. Ще двоє людей, віком 43 і 34 роки, отримали травми середньої тяжкості.
Рятувальники протягом кількох годин обстежували річку для пошуку інших постраждалих. Також для пошуків був залучений вертоліт.
Міст був призначений лише для пішоходів і велосипедистів.
Як повідомляв УНН, понад 20 людей постраждали через обвал підлоги в нічному клубі Іспанії.