Пилоты ирландского отделения Ryanair объявили о суточную забастовку 12 июля

На каком количестве рейсов скажется планируемая забастовка, не сообщается.

Пилоты требуют от руководства компании выполнения обязательств, касающихся улучшений условий работы и заработной платы. Телеканал также передал официальную реакцию Ryanair на решение сотрудников: “Компания разочарована новостью о забастовке, особенно с учетом того, что проект, касающийся исполнения целого ряда требований пилотов, уже проходит согласование”. Руководство лоукостера также информировало о том, что к 10 июля все клиенты, оформившие билеты на 12 июля, получат официальное уведомление о компенсационных мерах.

Ранее местные СМИ сообщили, что по итогам июня авиакомпания Ryanair была вынуждена отменить 1100 рейсов из-за забастовок работников наземных служб, а также нехватки персонала в отделениях в Великобритании, Германии и Франции.

Как сообщал УНН, в мае в Италии из-за забастовки отменили 721 авиарейса.