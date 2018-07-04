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Пилоты ирландского отделения Ryanair объявили о суточную забастовку 12 июля

Пилоты ирландского отделения Ryanair объявили о суточную забастовку 12 июля

Киев  •  УНН

 • 7272 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Пилоты ирландского отделения авиакомпании Ryanair планируют провести 12 июля 24-часовую забастовку. Об этом сообщил во вторник национальный телеканал RTE со ссылкой на итоги голосования на собрании местных профсоюзов пилотов ведущего европейского лоукостера, информирует УНН.

На каком количестве рейсов скажется планируемая забастовка, не сообщается.

Пилоты требуют от руководства компании выполнения обязательств, касающихся улучшений условий работы и заработной платы. Телеканал также передал официальную реакцию Ryanair на решение сотрудников: “Компания разочарована новостью о забастовке, особенно с учетом того, что проект, касающийся исполнения целого ряда требований пилотов, уже проходит согласование”. Руководство лоукостера также информировало о том, что к 10 июля все клиенты, оформившие билеты на 12 июля, получат официальное уведомление о компенсационных мерах.

Ранее местные СМИ сообщили, что по итогам июня авиакомпания Ryanair была вынуждена отменить 1100 рейсов из-за забастовок работников наземных служб, а также нехватки персонала в отделениях в Великобритании, Германии и Франции.

Как сообщал УНН, в мае в Италии из-за забастовки отменили 721 авиарейса.

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