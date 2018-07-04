Пілоти ірландського відділення Ryanair оголосили про добовий страйк 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Пілоти ірландського відділення авіакомпанії Ryanair планують провести 12 липня 24-годинний страйк. Про це повідомив у вівторок національний телеканал RTE з посиланням на підсумки голосування на зборах місцевих профспілок пілотів провідного європейського лоукостера, інформує УНН.
На якій кількості рейсів позначиться запланований страйк, не повідомляється.
Пілоти вимагають від керівництва компанії виконання зобов’язань, що стосуються поліпшення умов роботи і заробітної плати. Телеканал також передав офіційну реакцію Ryanair на рішення працівників: “Компанія розчарована новиною про страйк, особливо з урахуванням того, що проект, який стосується виконання цілого ряду вимог пілотів, вже проходить узгодження”. Керівництво лоукостера також інформувало про те, що до 10 липня всі клієнти, що оформили квитки на 12 липня, отримають офіційне повідомлення про компенсаційні заходи.
Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що за підсумками червня авіакомпанія Ryanair була змушена скасувати 1100 рейсів через страйки працівників наземних служб, а також брак персоналу у відділеннях в Великій Британії, Німеччині і Франції.
Як повідомляв УНН, у травні в Італії через страйки скасували 721 авіарейси.