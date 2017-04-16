Пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне

С первой позиции в гонке стартовал представитель "Мерседеса" Валттери Боттас, однако не удержал свою позицию. В.Боттас в итоге финишировал третьим, пропустив вперед еще и партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

Четвертое место в активе второго пилота "Феррари" Кими Райкконена. Топ-5 замкнул австралиец Даниэль Риккардо из "Ред Булл".

Отметим, что на первом заезде на пит-лейн Л.Хэмилтон получил 5-ть секунд штрафа.

Заметим, что после трех гонок во главе личного зачета идет С.Феттель - 68 очков, далее расположились гонщики "Мерседеса": Хэмилтон (61) и "Боттас (38). На четыре балла от финна отстал его соотечественник Райкконен (34). У Макса Ферстаппена 25 баллов и пятая позиция.

Добавим также, в Кубке конструкторов "Феррари" с 102 пунктами опережает на 3 балла "Мерседес", с большим отрывом от конкурентов идет "Ред Булл" - 47.