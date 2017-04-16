Пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29019 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94301 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148633 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113452 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114613 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111379 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106787 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне

Пилот С.Феттель победил на Гран-При Формулы-1 в Бахрейне

Киев  •  УНН

 • 13522 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Представитель конюшни "Феррари" Себастьян Феттель пришел первым к финишу на третьем этапе сезона Формулы-1 - Гран-При Бахрейна, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

С первой позиции в гонке стартовал представитель "Мерседеса" Валттери Боттас, однако не удержал свою позицию. В.Боттас в итоге финишировал третьим, пропустив вперед еще и партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

Четвертое место в активе второго пилота "Феррари" Кими Райкконена. Топ-5 замкнул австралиец Даниэль Риккардо из "Ред Булл".
Отметим, что на первом заезде на пит-лейн Л.Хэмилтон получил 5-ть секунд штрафа.

Заметим, что после трех гонок во главе личного зачета идет С.Феттель - 68 очков, далее расположились гонщики "Мерседеса": Хэмилтон (61) и "Боттас (38). На четыре балла от финна отстал его соотечественник Райкконен (34). У Макса Ферстаппена 25 баллов и пятая позиция.

Добавим также, в Кубке конструкторов "Феррари" с 102 пунктами опережает на 3 балла "Мерседес", с большим отрывом от конкурентов идет "Ред Булл" - 47.

Украинские Национальные Новости

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