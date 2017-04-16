Пілот С.Феттель тріумфував на Гран-Прі Формули-1 в Бахрейні

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Представник стайні “Феррарі” Себастьян Феттель прийшов першим до фінішу на третьому етапі сезону Формули-1 — Гран-Прі Бахрейну, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

З першої позиції в гонці стартував представник “Мерседеса” Валттері Боттас, проте не втримав свою позицію. В.Боттас в підсумку фінішував третім, пропустивши вперед ще й партнера по команді Льюїса Хемілтона.

Четверте місце в активі другого пілота “Феррарі” Кімі Райкконена. Топ-5 замкнув австралієць Даніель Ріккардо з “Ред Буллу”.
Відзначимо, що на першому заїзді на піт-лейн Л.Хемілтон отримав 5-ть секунд штрафу.

Зауважимо, що після трьох гонок на чолі особистого заліку йде С.Феттель — 68 очок, далі розмістилися гонщики “Мерседесу”: Хемілтон (61) і “Боттас (38). На чотири бали від фіна відстав його співвітчизник Райкконен (34). У Макса Ферстаппена 25 балів і п’ята позиція.

Додамо також, у Кубку конструкторів “Феррарі” зі 102 пунктами випереджає на 3 бали “Мерседес”, з великим відривом від конкурентів йде “Ред Булл” — 47.

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