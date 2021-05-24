Пилот "Ред Булл" победил на Гран-При "Формулы-1" в Монако
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Монте-Карло прошел Гран-при Монако в “Формуле-1”, победу в котором одержал нидерландский пилот “Ред Булл” Макс Ферстаппен, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Победитель на 8,968 с обогнал Карлос Сайнс с “Феррари”. Замкнул топ-3 Ландо Норрис, представляющий “Макларен”.
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал седьмым, а его партнер по “Мерседесу” Валттери Боттас из-за проблем на пит-стопе сошел с дистанции.
Отметим, что впервые в лидеры личного зачета сезона вырвался Ферстаппен. У него 105 баллов. А у британца Хэмилтона — 101. Ландо Норрис третий из 56 очками.
Зато в Кубке конструкторов лидирует “Ред Булл” — 149 очков. В “Мерседес” — 148, в “Макларена” — 80.
Дополнение
Следующий этап пройдет 6 июня во Баку.