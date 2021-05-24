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15 апреля, 14:47 • 31075 просмотра

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Пилот "Ред Булл" победил на Гран-При "Формулы-1" в Монако

Киев • УНН

 • 17706 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Монте-Карло прошел Гран-при Монако в “Формуле-1”, победу в котором одержал нидерландский пилот “Ред Булл” Макс Ферстаппен, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Пилот "Ред Булл" победил на Гран-При "Формулы-1" в Монако

Детали

Победитель на 8,968 с обогнал Карлос Сайнс с “Феррари”. Замкнул топ-3 Ландо Норрис, представляющий “Макларен”.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал седьмым, а его партнер по “Мерседесу” Валттери Боттас из-за проблем на пит-стопе сошел с дистанции.

Отметим, что впервые в лидеры личного зачета сезона вырвался Ферстаппен. У него 105 баллов. А у британца Хэмилтона — 101. Ландо Норрис третий из 56 очками.

Зато в Кубке конструкторов лидирует “Ред Булл” — 149 очков. В “Мерседес” — 148, в “Макларена” — 80.

Дополнение

Следующий этап пройдет 6 июня во Баку.

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