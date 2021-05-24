Пілот “Ред Буллу” тріумфував на Гран-Прі “Формули-1” у Монако

Деталі

Переможець на 8,968 с обігнав Карлоса Сайнса із “Феррарі”. Замкнув топ-3 Ландо Норріс, який представляє “Макларен”.

Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон став сьомим, а його партнер по “Мерседесу” Валттері Боттас через проблеми на піт-стопі зійшов з дистанції.

Відзначимо, що вперше у лідери особистого заліку сезону вирвався Ферстаппен. У нього 105 балів. А у британця Хемілтона — 101. Ландо Норріс третій з 56 очками.

Натомість у Кубку конструкторів лідирує “Ред Булл” — 149 очок. У “Мерседес” — 148, у “Макларена” — 80.

Доповнення

Наступний етап пройде 6 червня у Баку.