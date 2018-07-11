Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 1%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. За неделю льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 1%, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Задолженность контрагентов, получающих газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 51,4 млрд грн (уменьшение на 496 млн грн, или на 1% за неделю)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 154 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 30 млн грн (0,7%), региональные газосбытовые предприятия — на 312 млн грн (1,4%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 57 млн грн (1,4%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет около 4 млрд грн.
По состоянию на 10 июля 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед компанией составляет около 30 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 184 млн грн (0,6%).
Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии в 46,3 млн долларов, которую назначил Наблюдательный совет “Нафтогаза Украины” сотрудникам компании за их вклад в победу в споре с “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже.