Пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 1%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 1%, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 51,4 млрд грн (зменшення на 496 млн грн, або на 1% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за тиждень виробники тепла зменшили борг на 154 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 30 млн грн (0,7%), регіональні газозбутові підприємства — на 312 млн грн (1,4%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 57 млн грн (1,4%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає близько 4 млрд грн.
Станом на 10 липня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед компанією складає близько 30 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 184 млн грн (0,6%).
Нагадаємо, Рахункова палата України планує провести аудит премії в 46,3 млн доларів, яку призначила Наглядова Рада “Нафтогазу України” співробітникам компанії за їх внесок у перемогу в судовому спорі з “Газпромом” у Стокгольмському арбітражі.