Льготники и "Киевэнерго" уменьшили долги перед "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. За неделю льготники уменьшили долги перед “Нафтогазом” почти на 3%. Также уменьшился на 1,7% долг “Киевэнерго”, передает УНН со ссылкой на “Нафтогаз Украины”.
“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 50,9 млрд грн (уменьшение на 1 538 млн грн, или на 2,9% за неделю)”, — говорится в сообщении.
В частности, производители тепла уменьшили долг на 288 млн грн (1,1%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 92 млн грн (1,9%), региональные газосбытовые предприятия — на 1158 млн грн (5,3%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепла и электроэнергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 74 млн грн (1,7%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет около 4,2 млрд грн.
По состоянию на 31 июля суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 30 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 379 млн грн (1,2%).
Напомним, ситуация с обеспечением газом киевских объектов теплогенерации на данный момент стабилизирована. КГГА закупила необходимые объемы газа у одного из частных поставщиков.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей “Нафтогаз” до 1 сентября.