Пільговики та "Київенерго" зменшили борги перед "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги перед “Нафтогазом” майже на 3%. Також зменшився на 1,7% борг “Київенерго”, передає УНН з посиланням на “Нафтогаз України”.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 50,9 млрд грн (зменшення на 1 538 млн грн, або на 2,9% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, виробники тепла зменшили борг на 288 млн грн (1,1%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 92 млн грн (1,9%), регіональні газозбутові підприємства — на 1 158 млн грн (5,3%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва тепла та електроенергії, за минулий тиждень зменшилась на 74 млн грн (1,7%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає близько 4,2 млрд грн.
Станом на 31 липня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 30 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 379 млн грн (1,2%).
Нагадаємо, ситуація із забезпеченням газом київських об’єктів теплогенерації наразі стабілізована. КМДА закупила необхідні обсяги газу у одного з приватних постачальників.
Раніше повідомлялось, Кабінет міністрів продовжив дію постанови про покладення спеціальних обов’язків “Нафтогазу” до 1 вересня.