Пикет в защиту свободы слова устроили в Тбилиси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня в Тбилиси прошла акция в защиту свободы слова. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как пишет издание, активисты протестовали против попытки власти сменить владельцев оппозиционной телекомпании "Рустави-2". Сейчас она принадлежит близким друзьям экс-президента Михаила Саакашвили и считается крупнейшим медиакритиком власти в стране.
Участники шествия перекрыли центральный проспект города и направились к зданию Верховного суда, где провели митинг с призывом не удовлетворять требование бывших владельцев "Рустави-2" о возвращении им телекомпании.
Один из лидеров партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), член парламента Ника Мелия заявил журналистам, что оппозиция "направляет четкий сигнал фактическому руководителю правительства, миллиардеру и российскому олигарху Иванишвили прекратить попытки прибрать к рукам независимую телекомпанию".
Представители грузинских властей заявляют, что спор нынешних и бывших владельцев телекомпании "Рустави-2" не касается правительства и полностью относится к компетенции судебных органов.