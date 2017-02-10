Пікет на захист свободи слова влаштували у Тбілісі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні у Тбілісі відбулась акція на захист свободи слова. У заході взяли участь кілька тисяч осіб, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, активісти протестували проти спроби влади змінити власників опозиційної телекомпанії “Руставі-2”. Зараз вона належить близьким друзям екс-президента Міхеїла Саакашвілі і вважається найбільшим медіакритиком влади у країні.
Учасники ходи перекрили центральний проспект міста і попрямували до будівлі Верховного суду, де провели мітинг із закликом не задовольняти вимогу колишніх власників “Руставі-2” про повернення їм телекомпанії.
Один з лідерів партії Саакашвілі “Єдиний національний рух” (ЄНР), член парламенту Ніка Мелія заявив журналістам, що опозиція “надсилає чіткий сигнал фактичному керівнику уряду, мільярдеру і російському олігарху Бідзіні Іванішвілі припинити спроби прибрати до рук незалежну телекомпанію”.
Представники грузинської влади заявляють, що суперечка нинішніх і колишніх власників телекомпанії “Руставі-2” не стосується уряду і повністю належить до компетенції судових органів.