Подъем уровня воды ожидается в реках на Закарпатье

"11 грудня, вследствие добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды на Тисе и Латорице в створе поста Чоп на 1,2-1,5 м и 1,7-2,2 м над текущими уровнями, соответственно, с выходом воды на пойму в нижнем течении Латорицы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о ухудшении погодных условий в Украине в понедельник.