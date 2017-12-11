Підйом рівнів води очікується у річках на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На річках Тиса і Латориця, що на Закарпатті, очікується підйом рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"11 грудня, внаслідок добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води на Тисі та Латориці в створі поста Чоп на 1,2–1,5 м та 1,7–2,2 м над поточними рівнями, відповідно, з виходом води на заплаву в нижній течії Латориці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні у понеділок.