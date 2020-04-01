Оснований для введения валютных ограничений в Украине нет - Нацбанк

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75702 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89155 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100345 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98788 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107242 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103752 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106193 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131196 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130368 просмотра

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Актуальное
Оснований для введения валютных ограничений в Украине нет - Нацбанк

Оснований для введения валютных ограничений в Украине нет - Нацбанк

Киев  •  УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Нынешний кризис на фоне коронавируса в Украине можно и нужно пройти без введения валютных ограничений. Об этом сообщил правления Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

“Макроэкономическая ситуация пока не слишком благоприятная для оживления процесса валютной либерализации. Однако и оснований для введения валютных ограничений нет. НБУ убежден, что нынешний кризис можно и нужно пройти без введения валютных ограничений, ведь они являются болезненными для бизнеса и экономики, а их отмена затем способом, который не будет иметь последствий для финансовой стабильности, слишком долгим процессом”, — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что подтверждением дискомфорта, который вызывают валютные ограничены для бизнеса, результаты опроса, проведенного ЕБА во время дистанционной встречи: важность отсутствия валютных ограничений бизнес оценивает столь же высоко, как и потребность в “кредитных каникулах”.

Как сообщал УНН, ранее в Национальном банке дали рекомендации украинским банкам для работы с заемщиками во время карантина и попросили с пониманием отнестись к затруднительному положению клиентов.

Украинские Национальные Новости

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