Оснований для введения валютных ограничений в Украине нет - Нацбанк

“Макроэкономическая ситуация пока не слишком благоприятная для оживления процесса валютной либерализации. Однако и оснований для введения валютных ограничений нет. НБУ убежден, что нынешний кризис можно и нужно пройти без введения валютных ограничений, ведь они являются болезненными для бизнеса и экономики, а их отмена затем способом, который не будет иметь последствий для финансовой стабильности, слишком долгим процессом”, — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что подтверждением дискомфорта, который вызывают валютные ограничены для бизнеса, результаты опроса, проведенного ЕБА во время дистанционной встречи: важность отсутствия валютных ограничений бизнес оценивает столь же высоко, как и потребность в “кредитных каникулах”.

Как сообщал УНН, ранее в Национальном банке дали рекомендации украинским банкам для работы с заемщиками во время карантина и попросили с пониманием отнестись к затруднительному положению клиентов.