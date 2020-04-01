Підстав для запровадження валютних обмежень в Україні немає - Нацбанк

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Нинішню кризу на тлі коронавірусу в Україні можна і потрібно пройти без запровадження валютних обмежень. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.