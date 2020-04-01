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Підстав для запровадження валютних обмежень в Україні немає - Нацбанк

Підстав для запровадження валютних обмежень в Україні немає - Нацбанк

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Нинішню кризу на тлі коронавірусу в Україні можна і потрібно пройти без запровадження валютних обмежень. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

“Макроекономічна ситуація наразі не є надто сприятливою для пожвавлення процесу валютної лібералізації. Однак і підстав для запровадження валютних обмежень немає. НБУ переконаний, що нинішню кризу можна і потрібно пройти без запровадження валютних обмежень, адже вони є болючими для бізнесу та економіки, а їх скасування потім в спосіб, що не матиме наслідків для фінансової стабільності, є занадто довгим процесом”, — повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що підтвердженням дискомфорту, який спричиняють валютні обмежені для бізнесу, є результати опитування, проведеного ЄБА під час дистанційної зустрічі: важливість відсутності валютних обмежень бізнес оцінює настільки ж високо, наскільки і потребу в “кредитних канікулах”.

Як повідомляв УНН, раніше у Національному банку надали рекомендації українським банкам для роботи з позичальниками під час карантину і попросили з розумінням поставитись до скрутного становища клієнтів.

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