Предприниматель, который выполнял государственный заказ для армии, не уплатил 3 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Столичному предпринимателю, который выполнял государственный заказ на изготовление военной формы, и не уплатил 3 млн 400 тыс. грн налогов, объявлено о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева в рамках уголовного производства, которое расследуется следователями отдела финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы Украины (ГФС - ред.) в г. Киеве, сообщено о подозрении директору частного предприятия, который уклонился от уплаты 3 млн 400 тыс. грн налогов", - говорится в сообщении.
Руководитель общества с ограниченной ответственностью в течение 2014 года заключил соответствующие договора с другим частным предприятием на выполнение государственного заказа Вооруженных сил Украины по изготовлению форменной одежды.
Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению государственного заказа. На самом деле изготовлением военной формы занимались другие субъекты хозяйствования. В результате в государственный бюджет не было уплачено налогов на сумму 3 млн 400 тыс. грн.
Директору вручено подозрение по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время судом рассматривается ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде залога.
Следует заметить, что аналогичная схему преступной деятельности указанного гражданина была обнаружена в прошлом году. Предпринимателю инкриминируют совершение подобных преступлений с использованием другого юридического лица, где последний занимал должность директора. Сумма убытков составила 3 млн 100 тыс. грн.
В конце октября 2016 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве был направлен в суд. Судебное разбирательство продолжается.
Как сообщал УНН 14 апреля, николаевец пытался вывезти в РФ оборудования военного назначения.