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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106500 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163858 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120290 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118896 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предприниматель, который выполнял государственный заказ для армии, не уплатил 3 млн грн налогов

Предприниматель, который выполнял государственный заказ для армии, не уплатил 3 млн грн налогов

Киев  •  УНН

 • 12631 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Столичному предпринимателю, который выполнял государственный заказ на изготовление военной формы, и не уплатил 3 млн 400 тыс. грн налогов, объявлено о подозрении. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева в рамках уголовного производства, которое расследуется следователями отдела финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы Украины (ГФС - ред.) в г. Киеве, сообщено о подозрении директору частного предприятия, который уклонился от уплаты 3 млн 400 тыс. грн налогов", - говорится в сообщении.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью в течение 2014 года заключил соответствующие договора с другим частным предприятием на выполнение государственного заказа Вооруженных сил Украины по изготовлению форменной одежды.

Однако выяснилось, что предприниматель использовал реквизиты предприятий с признаками фиктивности, которые по документам якобы привлекались к выполнению государственного заказа. На самом деле изготовлением военной формы занимались другие субъекты хозяйствования. В результате в государственный бюджет не было уплачено налогов на сумму 3 млн 400 тыс. грн.

Директору вручено подозрение по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время судом рассматривается ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде залога.

Следует заметить, что аналогичная схему преступной деятельности указанного гражданина была обнаружена в прошлом году. Предпринимателю инкриминируют совершение подобных преступлений с использованием другого юридического лица, где последний занимал должность директора. Сумма убытков составила 3 ​​млн 100 тыс. грн.

В конце октября 2016 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве был направлен в суд. Судебное разбирательство продолжается.

Как сообщал УНН 14 апреля, николаевец пытался вывезти в РФ оборудования военного назначения.

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