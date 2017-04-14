Підприємець, який виконував державне замовлення для війська, не сплатив 3 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Столичному підприємцеві, який виконував державне замовлення на виготовлення військового одягу, та не сплатив 3 млн 400 тис. грн податків, оголошено про підозру. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Прокуратурою міста Києва в рамках кримінального провадження, яке розслідується слідчими відділу фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби України (ДФС - ред.) у м. Києві, повідомлено про підозру директору приватного підприємства, який ухилився від сплати 3 млн 400 тис. гривень податків", - йдеться у повідомленні.
Керівник товариства з обмеженою відповідальністю упродовж 2014 року уклав відповідні договори з іншим приватним підприємством на виконання державного замовлення Збройних сил України щодо виготовлення військового форменого одягу.
Однак з’ясувалося, що підприємець використовував реквізити підприємств із ознаками фіктивності, які по документам нібито залучались до виконання державного замовлення. Насправді виготовленням військового форменого одягу займались інші суб’єкти господарювання. Як наслідок до державного бюджету не було сплачено податків на суму 3 млн 400 тис. гривень.
Директору вручено підозру за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
На даний час судом розглядається клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Слід зауважити, що аналогічну схему злочинної діяльності вказаного громадянина було виявлено минулого року у взаємодії зі слідчими ДФС міста. Підприємцю інкримінують вчинення подібних злочинів із використанням іншої юридичної особи, де останній перебував на посаді директора. Сума збитків складала 3 млн 100 тис. грн.
Наприкінці жовтня 2016 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадження було скеровано до суду. Судовий розгляд триває.
Як повідомляв УНН 14 квітня, миколаєвець намагався вивезти до РФ обладнання військового призначення.