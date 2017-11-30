Подписание меморандума по Сенному рынку было единственной возможностью урегулировать ситуацию - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Урегулировать ситуацию вокруг строительства на месте бывшего Сенного рынка было довольно сложно, но подписание меморандума между городскими властями и застройщиком стало возможностью разрешения ситуации. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.
"Данный меморандум - это очень хорошая новость. И я считаю, что в юридической плоскости тот конфликт урегулировать было бы трудно и даже невозможно", - сказал Ярема.
Эксперт поддерживает мнение, что подписание меморандума было единственной возможностью для урегулирования ситуации.
"Мне позиция Кличко импонирует, хотелось бы, чтобы мэр всегда поступал как в этом случае - становился на сторону граждан. Тогда было бы гораздо легче решать любые спорные вопросы", - считает эксперт.
Мэр Киева Виталий Кличко и ООО "Эмпориум Пропертиз", которое является заказчиком строительства на территории бывшего Сенного рынка столицы подписали меморандум, обязывающий застройщика снизить высотность строящегося жилого комплекса до 19 этажей.
16 ноября активисты "Национального корпуса" снесли забор вокруг строительства, что делало невозможным продолжение работ.
Ограждение было восстановлено, но затем департамент архитектурно-строительного контроля Киевской горадминистрации выдал застройщику предписание о демонтаже забора. Сам застройщик неоднократно заявлял, что у них есть все разрешительные документы.
В частности, заказчик строительства предоставил разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ от 24 декабря 2015 года, историко-градостроительное обоснование и экспертный отчет по рассмотрению проектной документации главного инженера ООО "Укрбудэкспертиза", который говорит то, что вся документация разработана в соответствии с исходными данными.