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Підписання меморандуму по Сінному ринку було єдиною можливістю врегулювати ситуацію – експерт

Підписання меморандуму по Сінному ринку було єдиною можливістю врегулювати ситуацію – експерт

Київ • УНН

 • 10984 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Врегулювати ситуацію довкола будівництва на місті колишнього сінного ринку було доволі складно, але підписання меморандуму між міською владою та забудовником стало можливістю вирішення ситуації. Про це у коментарі УНН сказав експерт з нерухомості Андрій Ярема.

"Даний меморандум - це надзвичайно гарна новина. І я вважаю, що у юридичній площині той конфлікт врегулювати було б важко і навіть не можливо", - сказав Ярема.

Експерт підтримує думку, що підписання меморандуму було єдиною можливістю для врегулювання ситуації.

"Мені позиція Кличка імпонує, хотілося б щоб мер завжди поступав як в цьому випадку – ставав на бік громадян. Тоді було б набагато легше вирішувати будь-які спірні питання", - вважає експерт.

Мер Києва Віталій Кличко і ТОВ "Емпоріум Пропертіз", яке є замовником будівництва на території колишнього Сінного ринку столиці підписали меморандум, який зобов'язує забудовника знизити висотність споруджуваного житлового комплексу до 19 поверхів.

16 листопада активісти "Національного корпусу" знесли паркан навколо будівництва, що унеможливлювало продовження робіт.

Огорожу було відновлено, але потім департамент архітектурно-будівельного контролю Київської міськадміністрації видав забудовнику припис про демонтаж паркану. Сам забудовник неодноразово заявляв, що у них наявні всі дозвільні документи.

Зокрема, замовник будівництва надав дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт від 24 грудня 2015 року, історико-містобудівне обґрунтування та експертний звіт щодо розгляду проектної документації головного інженера ТОВ "Укрбудекспертиза", який свідчить те, що вся документація розроблена відповідно до вихідних даних.

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