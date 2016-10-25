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15 марта, 19:03 • 116358 просмотра

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Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя разоблачили в Киеве

Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя разоблачили в Киеве

Киев • УНН

 • 7570 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Правоохранители разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки в промышленных масштабах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В Киеве правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки в промышленных масштабах. Во время проведения обысков в складских помещениях на территории Деснянского и Святошинского районов Киева правоохранители изъяли более 10 тонн фальсифицированной водочной продукции, значительное количество акцизных марок, оборудование для изготовления и розлива продукции, денежные средства от осуществления незаконной деятельности.

В настоящее время по месту жительства 5 фигурантов дела проводятся обыски и решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.

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