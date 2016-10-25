Подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя разоблачили в Киеве

В Киеве правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки в промышленных масштабах. Во время проведения обысков в складских помещениях на территории Деснянского и Святошинского районов Киева правоохранители изъяли более 10 тонн фальсифицированной водочной продукции, значительное количество акцизных марок, оборудование для изготовления и розлива продукции, денежные средства от осуществления незаконной деятельности.

В настоящее время по месту жительства 5 фигурантов дела проводятся обыски и решается вопрос об уведомлении им о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следственные действия продолжаются.