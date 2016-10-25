Підпільний цех з виготовлення сурогатного алкоголю викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили у Києві підпільний цех по виготовленню фальсифікованої горілки у промислових масштабах. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
У Києві правоохоронці виявили підпільний цех по виготовленню фальсифікованої горілки у промислових масштабах. Під час проведення обшуків у складських приміщеннях на території Деснянського та Святошинського районів міста Києва правоохоронці вилучили понад 10 тонн фальсифікованої горілчаної продукції, значну кількість акцизних марок, обладнання для виготовлення та розливу продукції, грошові кошти від здійснення незаконної діяльності.
На даний час за місцем проживання 5 фігурантів справи проводяться обшуки та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Слідчі дії тривають.