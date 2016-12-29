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Подпольный цех фальсифицированного алкоголя выявили в Хмельницкой области

Подпольный цех фальсифицированного алкоголя выявили в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 7190 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН.  В Хмельницкой области разоблачили подпольный цех, в котором во время обысков изъято более 3 тыс. литров фальсифицированного алкоголя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Установлено, что житель Хмельницкого с целью незаконного изготовления, хранения и дальнейшего сбыта изготовленных алкогольных напитков под видом водки на территории областного центра оборудовал складское помещение под цех, где изготавливал фальсифицированную алкогольную продукцию.

Вчера, 28 декабря, во время проведения санкционированных обысков по месту изготовления спиртных напитков обнаружено и изъято более 3 тыс. литров готовой продукции, 700 литров спирта, а также специальное оборудование, которое использовалось для незаконного массового производства алкоголя.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 570  тыс. гривен.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления.

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