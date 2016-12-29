Підпільний цех фальсифікованого алкоголю викрили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Хмельниччині викрито підпільний цех, у якому під час обшуків вилучено більше 3 тис. літрів фальсифікованого алкоголю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що житель Хмельницького з метою незаконного виготовлення, зберігання та подальшого збуту виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки на території обласного центру обладнав складське приміщення під цех, де виготовляв фальсифіковану алкогольну продукцію.
Вчора, 28 грудня, під час проведення санкціонованих обшуків за місцем виготовлення спиртних напоїв виявлено та вилучено понад 3 тисячі літрів готової продукції, 700 літрів спирту, а також спеціальне обладнання, яке використовувалось для незаконного масового виробництва алкоголю.
Загальна вартість вилученого майна становить близько 570 тисяч гривень.
Наразі проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.