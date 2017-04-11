Подозреваемому в планировании нападения россиянину продлили арест в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Норвежский суд продлил арест гражданину России по подозрению в планировании нападения, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Суд в Осло 10 апреля, через два дня после того, как власти задержали гражданина России после обнаружения в норвежской столице устройства, похожего на взрывчатку, принял такое решение.
По данным адвоката задержанного парня, юноша отрицает любые правонарушения.
Как сообщается, подросток приехал в Норвегию в 2010 году вместе с семьей, которая подала прошение о предоставлении убежища.
Как сообщал УНН, в столице Норвегии Осло арестован 17-летний россиянин по подозрению в планировании организации взрыва.
Также напомним, норвежская полиция провела контролируемый взрыв "похожего на бомбу устройства", который обнаружили возле центральной станции метро в столице Осло вечером в субботу, 8 апреля.