Підозрюваному в плануванні нападу росіянину продовжили арешт у Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Норвезький суд подовжив арешт громадянину Росії за підозрою у плануванні нападу, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Суд в Осло 10 квітня, за два дні після того, як влада затримала громадянина Росії після виявлення у норвезькій столиці пристрою, схожого на вибухівку, ухвалив таке рішення.
За даними адвоката затриманого хлопця, юнак заперечує будь-які правопорушення.
Як повідомляється, підліток приїхав до Норвегії у 2010 році разом з родиною, яка подала прохання про надання притулку
Як повідомляв УНН, у столиці Норвегії Осло заарештований 17-річний росіянин за підозрою в плануванні організації вибуху.
Також нагадаємо, норвезька поліція провела контрольований вибух “бомбоподібного пристрою”, який виявили біля центральної станції метро в столиці Осло ввечері суботи, 8 квітня.