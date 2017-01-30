Подозреваемого в теракте в Брюсселе будут допрашивать об атаке в Париже - прокуратура

"В рамках расследования в связи с терактами в Париже 13 ноября 2015 г., Мохамед Абрини был передан французским судебным органам на период в один день", - говорится в сообщении прокуратуры.

Представитель прокуратуры Бельгии заявил, что такое решение было принято по взаимному согласию обеих стран.

Напомним, взрывы в Брюсселе произошли 22 марта. Первые два взрывных устройства сработали в аэропорту Завентем, а третье - на станции метро "Маальбек". Еще одна бомба в аэропорту не взорвалась, ее обезвредили саперы. В результате погибли более 30 человек, около 250 получили ранения.

Серия взрывов и нападений в Париже произошла в ноябре прошлого года. Погибли 130 человек, еще несколько сотен получили ранения.

Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", деятельность которой признана террористической и запрещенной во многих странах.

Как сообщал УНН, 9 апреля один из основных подозреваемых в парижских атаках Мохаммед Абрини был арестован во время облав вместе с четырьмя другими лицами, которые связаны также с атаками в аэропорту и метро Брюсселя.